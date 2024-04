Stand: 29.04.2024 10:18 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall bei Bollingstedt

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntag im Kreis Schleswig-Flensburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann am Abend in der Nähe von Bollingstedt von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Nachdem der Mann gefunden wurde, wurde er noch wiederbelebt. Er verstarb jedoch später an seinen Verletzungen.

