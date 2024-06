Stand: 06.06.2024 15:31 Uhr Motorradfahrer bei Unfall nahe Bovenau schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Bovenau (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei brachte ein Rettungshubschrauber den Mann in ein Krankenhaus. Er soll auf die Windschutzscheibe eines Sprinters geprallt sein und eine offene Fraktur erlitten haben, sagte die Polizei. Der Fahrer des Sprinters erlitt einen Schock. Die Landstraße musste am Nachmittag voll gesperrt werden.

