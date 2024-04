Stand: 21.04.2024 17:47 Uhr Motorboot strandet in Niendorf

In Niendorf (Kreis Ostholstein) ist am Sonntagnachmittag ein acht Meter langes Motorboot auf den Strand gelaufen. Das Boot sei wegen eines Maschinenschadens so nah an Land gekommen, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Auf dem Boot befanden sich sechs Personen, verletzt wurde niemand. Die Seenotretter schleppten das Boot nach Travemünde.

