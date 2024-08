Stand: 19.08.2024 12:34 Uhr Mobiler Kran auf Baustelle in Quickborn umgeknickt

Ein 30 Tonnen schwerer Kran ist Montagvormittag an einer Baustelle in Quickborn (Kreis Pinneberg) abgesagt und steckengeblieben. Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr nicht verletzt, unterhalb des Krans befindet sich aber eine Gesdruckregelanlage der Stadtwerke. Daher mussten zwei weitere Mobilkräne angefordert werden. Während einer der hinzugerufenen Kräne das verunglückte Fahrzeug sichert, entfernt der andere Kran momentan die Gegengewichte. Anschließend soll das betroffene Fahrzeug an Unglücksstelle herausgezogen werden. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

