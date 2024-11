Stand: 04.11.2024 19:18 Uhr Mitarbeiter von FSG und Nobiskrug: Freistellung beendet

Die 530 Mitarbeitenden der Werften FSG und Nobiskrug können ab morgen wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Wie der Betriebsrat NDR Schleswig-Holstein bestätigte, wurde die Freistellung am Montagmittag aufgehoben. Mehr als zwei Wochen lang, seit dem 18. Oktober, waren die Beschäftigten an beiden Standorten freigestellt. Laut designierter Geschäftsführung weil Sanitäre Anlagen nicht mehr gereinigt wurden. Weil Lohnfortzahlungen aber versprochen wurden, sahen IG Metall und Betriebsrat das als vorgeschobenen Grund. Die Werften haben seit Monaten keine Aufträge mehr, Betriebsgenehmigungen von Maschinen waren abgelaufen, Gehälter kamen oft zu spät.

Daher werde es interessant, dass ab Dienstag wieder alle bei der Arbeit erscheinen sollen, da es in beiden Werften keine Aufträge gebe, sagte der Betriebsrat. Immer wieder kam es in letzter Zeit zu Verspätungen bei der Lohnzahlung und daraufhin zu Mitarbeiter-Protesten. In der vergangenen Woche hatten zudem Beschäftigte vor dem Werktor in Flensburg unter dem Motto "Gehalt ist nicht alles" ihrem Unmut über die Geschäftspraktiken von Investor Lars Windhorst Luft gemacht.

