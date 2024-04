Stand: 19.04.2024 13:39 Uhr Mit drei Promille auf der A1: Polizei zieht Autofahrer aus Verkehr

Auf der A1 war am Freitag ein Lkw-Fahrer mit mehr als drei Promille unterwegs. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Der 54-Jährige sei anderen Autofahren aufgefallen, weil er in Schlangenlinien Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) gefahren sei. Beamte zogen ihn auf dem Rasthof Buddikate im Kreis Stormarn aus dem Verkehr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,25 Promille ergeben. Gegen ihn werde nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2024 | 13:00 Uhr