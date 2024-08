Stand: 30.08.2024 10:03 Uhr Ministerpräsident Günther in Eggebek

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat am Donnerstag das Artenschutzzentrum in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) besucht. Auf dem ehemaligen Militärgelände am Stapelholmer Weg informierte sich Günther über die Erhaltung von bedrohten Tier- und Pflanzenarten. Dabei ging es unter anderem um den Wildstaudengarten "Arten Eden", eine Zuchtanlage für bedrohte Amphibien und Reptilien, um den Neubau des sogenannten Greenhaus, sowie mehrere Schaugärten. Günther verwies auf die großartige Leistung, die in Eggebek für den Naturschutz erbracht werde.

