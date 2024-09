Stand: 20.09.2024 15:58 Uhr Minderheiten-Kongress: Europäische Zusammenarbeit im Fokus

Beim Europäischen Minderheiten-Kongress der Föderalen Union Europäischer Minderheiten (FUEN) tagen in Husum (Kreis Nordfriesland) am Freitag die einzelnen Arbeitsgruppen. "Das sind alle deutschen Minderheiten verteilt in Europa. Die Arbeit des gesamten Jahres wird von dem jeweiligen Sprecher der Arbeitsgemeinschaften am Sonnabend bei der Deligiertengesamtversammlung in einem Bericht abgegeben", sagt Bahne Bahnsen, Vize-Präsident der FUEN. Rund 270 Gäste nehmen an dem Kongress in Husum teil. In diesem Jahr feiert die Dachorganisation der Minderheiten in Europa ihr 75-jähriges Bestehen. Der Kongress endet am Sonntag.

