Stand: 23.05.2024 18:17 Uhr Militär-Dienstleister Rohde & Schwarz will sich vergrößern

Der Militärdienstleister Rohde & Schwarz baut seine Präsenz in Kiel massiv aus. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wird die Firma von jetzt 60 auf 200 Mitarbeiter in Kiel anwachsen. Für das geplante Marine-Kompetenzzentrum sucht das Unternehmen neue Flächen in der Stadt. Rohde & Schwarz stellt komplexe Kommunikationssysteme für Militärschiffe her. Diese sollen die Kunden von der Marine und der Werftindustrie zukünftig direkt in Kiel testen und abnehmen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.05.2024 | 19:30 Uhr