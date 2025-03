Stand: 13.03.2025 06:55 Uhr Messerangriff auf Ex-Partnerin: Prozess in Eckernförde startet

Weil er seiner Ex-Partnerin mit einem Messer gedroht haben soll, muss sich ein Angeklagter ab Donnerstag im Falle gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Eckernförde verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, im Februar 2023 in die Wohnung seiner Ex-Partnerin in Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingedrungen zu sein, sie geweckt und dann mit der Hand ins Gesicht geschlagen zu haben. Laut Anklageschrift soll er später ein Küchenmesser herausgeholt haben - mit der Absicht, auf den Kopf oder den Hals seiner Ex-Partnerin einzustechen. Um sich zu wehren, habe die Frau mit ihrer Hand in die Klinge gegriffen und so den Stich abwenden können. Dabei habe sie sich wohl an der Hand und hinterm Ohr verletzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eckernförde Kreis Rendsburg-Eckernförde