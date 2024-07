Stand: 17.07.2024 10:17 Uhr Förderprogramm: Meldorf soll schöner werden

Die Stadt Meldorf lädt dazu ein, in einem Bürgerdialog Ideen einzubringen, wie Meldorf zum Beispiel für Neubürger interessanter werden kann. Auf dem Rathausplatz besteht dazu am Nachmittag Gelegenheit. Es geht vor allem um die Neugestaltung der östlichen Innenstadt von Meldorf (Kreis Dithmarschen). Hintergrund der Aktion: Die Stadt Meldorf ist Teil eines Förderprogramms des Bundes mit dem Namen "Lebendige Zentren". Mit den Fördermitteln soll die östliche Innenstadt so weiterentwickelt werden, dass sie für den Einzelhandel und auch als Kulturzentrum attraktiver wird. Außerdem erhofft man sich durch eine Neugestaltung, dass Neubürgerinnen und Neubürger Meldorf zum Wohnen und Arbeiten entdecken.

