Stand: 04.11.2024 15:41 Uhr Mehrfamilienhaus in Lübeck-Moisling ausgebrannt

Im Lübecker Stadtteil Moisling ist am Wochenende ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei hatte das Feuer solche Ausmaße angenommen, dass die Wohnung aktuell nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde niemand, die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, wird jetzt ermittelt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

