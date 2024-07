Stand: 03.07.2024 10:48 Uhr Mehrere Einsätze für die Feuerwehr

In Klein Bennebek (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Abend eine Scheune auf einem Resthof abgebrannt. Es gab keine Verletzten, so die Rettungsleitstelle Nord. Vier Feuerwehren waren im Einsatz. In dem Gebäude befanden sich landwirtschaftliche Geräte. Die Flammen konnten vom acht Meter entfernten Gastank ferngehalten werden.

Weitere Einsätze im Kreis Nordfriesland

Zudem berichtet die Leitstelle von einem Zimmerbrand in Leck (Kreis Nordfriesland), ebenfalls ohne Verletzte. Und in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) sammelte die Feuerwehr mit einem Boot einen Mann 100 Meter vor der Küste ein. Er war mit seinem Surfbrett in die Fahrrinne der Fähre geraten und hatte offenbar die Kontrolle verloren.

