Stand: 04.04.2024 16:02 Uhr Mehr Unfälle in Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Dithmarschen

Die Zahl der Verkehrsunfälle in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen, auf mehr als 12.000. Das geht aus dem jetzt von der zuständigen Polizeidienststelle veröffentlichten Verkehrssicherheitsbericht hervor. Auffällig ist laut Polizei, dass mehr Senioren an Unfällen beteiligt waren. Die Polizei will das Präventionsangebot für Senioren deshalb jetzt erweitern.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg wurden bei den Unfällen mehr als 870 Menschen verletzt - gut 100 mehr als im Vorjahr. Drei Menschen kamen bei Unfällen ums Leben. Auch hier stieg die Zahl der Unfälle mit Senioren um 71 an. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die Zahl der Kinder, die an Unfällen beteiligt waren, ist zurückgegangen.

Die Zahl der Verkehrsunfälle auf Dithmarschens Straßen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zum Jahr 2022 um fast sieben Prozent gestiegen - auf fast 3.600. Die Zahl der Verletzten durch Verkehrsunfälle stieg sogar um fast zwölf Prozent. Die meisten Unfälle ereigneten sich wegen Missachtung der Vorfahrt, zu schnellem Fahren und beim Abbiegen.

