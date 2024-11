Stand: 29.11.2024 11:06 Uhr Mehr Strom aus erneuerbaren Energien: Neue Ortsnetz-Stationen in Wrist

Die Firma Schleswig-Holstein Netz investiert weiter in das Stromnetz an der Westküste. Im Kreis Steinburg wird am Freitag die sechste Ortsnetz-Station innerhalb eines halben Jahres in Betrieb genommen. Die Station soll laut einem SH Netz-Sprecher in der Gemeinde Wrist installiert werden. Die Maßnahme kostet rund 480.000 Euro. Mit der neuen Ortsnetzstation könne man in der Region künftig mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz aufnehmen. Dabei gehe es um den Strom aus Windkraft- und aus Photovoltaikanlagen.

