Stand: 16.01.2025 16:49 Uhr Mehr Nachtflüge über Südholstein in 2024

Die Zahl der Nachtflüge am Hamburger Flughafen war im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie. Das hat die Hamburger Umweltbehörde in ihrer Fluglärmstatistik für 2024 veröffentlicht. Eigentlich gilt am Hamburger Flughafen zwischen 23 und 6 Uhr ein Nachtflugverbot. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschwerden der Statistik zu Folge zurückgegangen. Kritik kommt von der Bürgerinitiative gegen Fluglärm BIG. Auffällig sei, dass die Messstellen in Quickborn, Hasloh und Norderstedt teilweise entgegen der Verkehrsentwicklung in ihren Belastungswerten deutlich über den Zahlen von 2019 lagen, erklärt BIG-Sprecher Martin Mosel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2025 | 16:30 Uhr