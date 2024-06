Stand: 05.06.2024 09:24 Uhr Mehr Lehrlinge in Südholstein

Die Handwerkskammer Lübeck meldet ein leichtes Plus bei den neuen Lehrlingen in Südholstein: Bis Juni hatten im Kreis Pinneberg 226 Schulabgängerinnen und -abgänger einen neuen Lehrvertrag unterschrieben. Das sind fast zehn Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr. Im Kreis Segeberg waren es mit 219 neuen Lehrverträgen sogar 17 Prozent mehr. Im Kreis Stormarn sind die Azubi-Zahlen nach aktuellem Stand genauso hoch wie im Vorjahr. Grundsätzlich spricht die Handwerkskammer von einem "positiven Signal". Viele Lehrstellen sind laut einer Sprecherin weiterhin unbesetzt. Interessentinnen und Interessenten könnten sich noch bis in den Herbst hinein bewerben. Großen Bedarf gebe es etwa bei Anlagenmechanikerinnen und -mechanikern oder Elektronikerinnen und Elektronikern.

