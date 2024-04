Stand: 30.04.2024 10:17 Uhr Mehr Hilfeanfragen bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Beim Elmshorner Verein Wendepunkt (Kreis Pinneberg) sind die Hilfeanfragen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Laut des am Montag vorgestellten Tätigkeitsbreichts gingen 2023 knapp 1.500 Hilfeanfragen ein. Das sind gut 200 mehr als 2022. "Wir denken, dass der Hauptgrund darin liegt, dass unsere Angebote bekannter sind, dass mehr Menschen wissen, dass sie zum Beispiel nach Traumatisierungen Hilfe bei uns finden können", begründete Sprecherin Michaela Berbner die gestiegenen Zahlen.

Der Verein hilft Kinder und Jugendlichen, die Gewalt erfahren. Gerade nach der tödlichen Messerattacke in einem Zug in Brokstedt Anfang 2023 habe die Trauma-Ambulanz viele Betroffene und Zeugen des Attentats betreut und sei in Schulen gewesen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.04.2024 | 08:30 Uhr