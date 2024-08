Stand: 07.08.2024 14:31 Uhr Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche im Hablik-Musuem

Das Wenzel-Hablik-Museum in Itzehoe (Kreis Steinburg) will mehr Kinder und Jugendliche ins Museum locken. Dafür hat die Einrichtung nun zwei Museumspädagoginnen eingestellt. Laut Museumsleiter Axel Feuß soll schon in der kommenden Woche eine kostenlose Ferienaktion für Kinder-und Jugendliche starten. Dort bekommen die Kinder zunächst einmal eine Einführung in die Werke Habliks, mit den utopischen Bauten und Gemälden und Geschichten über Wenzel Hablik. Und dann könnten die Kinder hinterher selbst künstlerisch tätig werden, so Feuß.

Zum Beginn des neuen Schuljahres will das Wenzel-Hablik-Museum dann an alle Schulen in der Region Itzehoe herantreten und ähnliche Angebote wie bei der Ferienaktion machen. Auch diese Angebote sollen dann kostenlos sein, so Museumsleiter Feuß. Kinder und Jugendliche, die bei der Ferienaktion am kommenden Dienstag und Mittwoch teilnehmen möchte, müssen sich vorher telefonisch im Museum anmelden.

