Stand: 02.07.2024 10:26 Uhr Maurice Clerc beim Langenhorner Orgelsommer

Der bekannte Organist Maurice Clerc spielt am Dienstag um 20 Uhr beim Langenhorner Orgelsommer in der St. Laurentius-Kirche (Kreis Nordfriesland). Clerc gilt als Spezialist auf dem Gebiet der französischen Musik des 19. und 20. Jahrhunderts. Der Solist wird bei dem Konzert laut Veranstalter Kompositionen von Diego Ortiz, Dietrich Buxtehude, Benedetto Marcello und Johann Sebastian Bach präsentieren. Die Konzertserie in Langenhorn läuft noch bis Ende August immer dienstags um 20 Uhr bei freiem Eintritt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2024 | 08:30 Uhr