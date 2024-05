Stand: 10.05.2024 13:21 Uhr Maritime Safety Days: Wasserschutzpolizei kontrolliert verstärkt

Die Wasserschutzpolizei hat die sogenannten "Maritime Safety Days" gestartet. Länderübergreifend werden private und gewerbliche Bootsbesitzer noch bis zum 20. Mai überprüft. Am Himmelfahrtstag habe es die ersten Kontrollen gegeben, erzählt Jens Albers von der Wasserschutzpolizei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg): "Wir hatten elf Kontrollen durchgeführt, sowohl bei Segelfahrzeugen wie auch bei Motorbooten. Und wir haben dann die Fahrtüchtigkeit einzelner Sportbootfahrer kontrolliert. Glücklicherweise war zwar viel los, aber die sogenannten Herrn-Touren haben sich auf ein Minimum reduziert." Kontrolliert wird in Schleswig-Holstein auf der Nordsee, der Ostsee und auf den Binnengewässern. In der ersten Kontrollwoche im März standen Fahrgastschiffe im Fokus. Hier wurden bei 100 kontrollierten Schiffen 29 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2024 | 13:00 Uhr