Stand: 29.10.2024 09:37 Uhr Mann zückt Machete bei WG-Streit in Lübeck

In der Nacht zu Sonntag ist ein Streit in einer Wohngemeinschaft im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord zwischen zwei 27-jährigen Männern eskaliert. Nach Angaben der Polizei begann die Auseinandersetzung zunächst verbal, bevor sie in eine Schlägerei überging. Im Verlauf des Streits hielt einer der Männer eine Machete in der Hand, setzte diese jedoch nicht gezielt gegen seinen Mitbewohner ein. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei sicherte die Machete und nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung auf.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck