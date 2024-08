Stand: 27.08.2024 15:49 Uhr Mann stirbt bei Autounfall in Flensburg

In Flensburg ist am Dienstagmorgen ein Mann in seinem Pkw tödlich verunglückt. Der 61-Jährige kam laut Polizei gegen 7 Uhr auf der Nordstraße von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum. Der Rettungsdienst befreite ihn aus seinem Fahrzeug. Kurze Zeit später verstarb er jedoch im Krankenhaus. Die Ermittler gehen von einer medizinischen Ursache aus.

