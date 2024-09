Stand: 03.09.2024 08:39 Uhr Lübecker Stadtgrabenbrücke: Brückenteile werden eingehoben

Bei der neuen Stadtgrabenbrücke in der Lübecker Innenstadt werden heute die vorgefertigten Brückenteile eingehoben. Deshalb kann es am Morgen zu kurzfristigen Sperrungen der Straßen zwischen der Musik- und Kongresshalle, des IHK-Gebäudes und des Domizil-Seniorenheims kommen, sagte Dieter Schmedt vom Bereich Stadtgrün und Verkehr von der Stadt Lübeck. In den kommenden Wochen müssen noch der Straßenbelag aufgebracht und die Geländer montiert werden. Die Stadtgrabenbrücke soll für Fußgänger und Radfahrer eine Abkürzung in Richtung Altstadtinsel bieten. Fertig ist die Querung voraussichtlich Ende November.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Straßenbau