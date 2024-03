Stand: 15.03.2024 15:45 Uhr Lübecker Segelschiff in die Karibik unterwegs

Das Segelschiff "MEU" vom Lübecker Yacht-Club ist auf großer Reise in der Karibik. Vergangenes Jahr im August hatte sie ihren Heimathafen Travemünde verlassen, um innerhalb von 14 Monaten den Nordatlantik zu umrunden. "MEU goes Karibik" heißt das Projekt. Insgesamt 80 Crewmitglieder werden Teil des bisher größten Törns des Clubschiffes sein. Eine von ihnen ist Skipperin Clara Weimer. "Neben der Entspannung und dem Genießen und Entdecken stehen natürlich die Planung und Instandhaltung am Boot im Vordergrund, die doch teilweise mehr und stressiger sind als erwartet", sagte sie. Die Crew legt insgesamt 15.000 Seemeilen in 36 Etappen zurück und soll Anfang Oktober wieder in Travemünde ankommen.

