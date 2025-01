Stand: 27.01.2025 16:21 Uhr Lübecker Landgericht verurteilt Mann wegen Molotow-Cocktail

Ein 34-jähriger Mann ist am Montagnachmittag vom Lübecker Landgericht zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte einen Molotow-Cocktail in die Wohnung seiner 15-jährigen Ex-Freundin und deren neuen Freund geworfen. Beide blieben unverletzt. Der Mann gestand die Tat, die im Juni vergangenen Jahres stattgefunden hatte. Zudem ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer Entziehungsklinik an.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.01.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck