Lübecker Hafen: Neue Landstromanlage für Schiffe Stand: 30.05.2024 16:09 Uhr Große Fähren und Frachter stoßen während ihrer Liegezeit jede Menge Abgase in die Luft. Damit soll im Hafen von Lübeck bald Schluss sein. Am Skandinavienkai wird gerade die erste Landstromanlage gebaut.

Schon in wenigen Wochen soll die erste Landstromanlage Schiffen an zwei Anlegern im Lübecker Hafen genug Energie liefern, damit die Motoren während der Liegezeit nicht mehr laufen müssen. Das teilte der Hafen Lübeck mit. Sie funktionieren wie eine Art riesige Steckdose. Ingenieure haben bereits in den vergangenen Tagen die Stromverbindungen zwischen Anlage und Schiff geprüft. Mit der Betriebsspannung könnten 20.000 Haushalte versorgt werden.

Land und EU decken großen Teil der Kosten ab

In Zukunft sollen pro Anleger jährlich 4.000 Tonnen CO2 eingespart werden - mehr als die Hälfte des bisherigen Ausstoßes während der Liegezeit. Die Baukosten belaufen sich auf vier Millionen Euro - finanziert zu großen Teilen aus Landesmitteln und EU Geldern. Bis 2025 sollen zwei weitere Anlagen installiert werden.

Kiel hat schon Landstrom

In Kiel ist man beim Thema Landstrom schon weiter. Bis 2030 sollen in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt alle Kreuzfahrtschiffe vom Land aus mit Strom versorgt werden können. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hatte bei der Eröffnung von zwei weiteren Landstromanlagen gesagt: "Seit 2019 investiert der Seehafen Kiel kontinuierlich in den Ausbau der Landstrominfrastruktur. Mittlerweile verfügen wir über eine der größten Anlagen Europas."

Weitere Informationen Landstrom für Kreuzfahrtschiffe: Neue Anlagen am Kieler Ostufer Bund und Land unterstützen den Bau mit 11 Millionen Euro. Ab 2030 soll es für alle Kreuzfahrtschiffe in Kiel Landstrom geben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck