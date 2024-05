Stand: 30.05.2024 19:48 Uhr Lübecker Altartafeln nach 200 Jahren wieder aufgetaucht

Zwei Bildtafeln eines Lübecker Maria-Magdalenen-Altars sind wieder aufgetaucht. Die Gemälde galten seit Mitte des 19. Jahrhunderts als verschollen. Ihre Spur hatte sich damals in New York verloren. Vermutlich befanden Sie sich lange in Privatbesitz in den USA. Anfang dieses Jahres tauchten die Tafeln bei einem Kunsthändler in Bamberg auf, der sie jetzt dem Lübecker Museum für mehrere Millionen Euro zum Kauf anbot. Das Geld soll mit Hilfe von Sponsoren aufgebracht werden.

