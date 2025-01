Stand: 17.01.2025 15:30 Uhr Lübeck gedenkt der Opfer des Brandanschlags von 1996

Am Samstagmittag um 14 Uhr findet in Lübeck in der Hafenstraße Ecke Konstinstraße das Gedenken an den Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft vor 29 Jahren statt. Zehn Menschen, darunter sieben Kinder, kamen in der Nacht zum 18. Januar 1996 ums Leben, 39 weitere wurden schwer verletzt. Die Tat blieb trotz Verdächtigungen ungeklärt. Am Freitagabend zeigt das Theater Lübeck vorerst zum letzten Mal das Stück "Hafenstraße", das den Fall aufarbeitet. Die Vorstellung ist ausverkauft.

