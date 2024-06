Stand: 25.06.2024 09:11 Uhr Lübeck erhält 100 neue Ladestationen für E-Autos

Die Stadtwerke Lübeck wollen noch in diesem Jahr 100 neue Ladestationen mit insgesamt 200 Ladepunkten für E-Autos errichten. Bereits im Juli sollen die Arbeiten beginnen, teilten die Stadtwerke mit. Die Stadt Lübeck fördert den Ausbau. Im ersten Ausbaupaket wurden an zehn Standorten im Stadtgebiet jeweils bis zu 30 Ladesäulen geplant. ADAC-Sprecher Rainer Pregla hielt diesen Schritt gerade in Lübeck für überfällig und begrüßte die Maßnahmen. Wo genau die Ladestationen entstehen, wollen die Lübecker Stadtwerke auf ihrer Website mitteilen.

