Lübeck: Weniger Übernachtungsgäste im Juni

In Lübecker Hotels und Ferienwohnungen haben in diesem Juni nicht so viele Urlauber eingecheckt wie noch im Juni vergangenen Jahres. Nach Angaben des Statistikamtes Nord ist die Zahl der Übernachtungsgäste in der Hansestadt um acht Prozent zurückgegangen. Ein Grund dafür könnte der späte Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sein, sagen die Statistiker. In Ostholstein und im Lauenburgischen hatten Hotels, Pensionen und Campingplätze dagegen nicht so sehr damit zu kämpfen: Hier ist die Zahl der Übernachtungsgäste nahezu unverändert geblieben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Tourismus