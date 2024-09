Stand: 27.09.2024 08:55 Uhr Lübeck: Unfall mit Motorroller, Fahrer schwer verletzt

In Lübeck ist ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er war laut Polizei am Mittwochmorgen mit einem Motorroller auf der Schwartauer Landstraße in Richtung Stadt unterwegs. Vor dem 17-Jährigen fuhr dann - nach ersten Erkenntnissen der Ermittler - ein Auto aus einer Parkbucht. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den Rollerfahrer in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Um den Unfall rekonstruieren zu können, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen.

