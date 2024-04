Stand: 15.04.2024 16:06 Uhr Lübeck: Studie zu Einsamkeit im Alter in Auftrag gegeben

Das Sozialministerium Schleswig-Holstein hat das Institut für Allgemeinmedizin in Lübeck mit einer Studie zu Einsamkeit im Alter beauftragt. Nach aktuellen Zahlen fühle sich jeder fünfte Senior ab 75 Jahren einsam, so das Ministerium. Ziel sei es, Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu entwickeln, die den älteren Menschen wirklich helfen könne, so Sozialministerin Aminata Touré (Grüne). Auch die Gründe und Folgen von Einsamkeit sollen untersucht werden. Im März 2025 sollen die Ergebnisse vorliegen.

