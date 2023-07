"Letzte Generation": Urteil nach Klebe-Aktion in Flensburg Stand: 06.07.2023 13:48 Uhr Ein Unterstützer der Klimagruppe "Letzte Generation" ist zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt worden. Anfang des Jahres hatte er sich auf der Schiffbrücke in Flensburg festgeklebt.

Zu dem Prozess am Amtsgericht Flensburg war es gekommen, weil der 54-Jährige gegen die ursprüngliche Strafe Einspruch eingelegt hatte. Nun hat das Gericht in Flensburg die Höhe der Geldstrafe von 900 Euro wegen Nötigung jedoch bestätigt. Ziviler Ungehorsam sei gerechtfertigt, wenn die Demokratie in Gefahr sei, so die Richterin in ihrer Begründung. Das sei in diesem Fall aber nicht gegeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Eine Aktivistin legt keinen Einspruch ein

Drei weiteren Aktivisten, die an der Protestaktion im Februar, die zu stundenlangen Staus in der Innenstadt geführt hatte, beteiligt gewesen sein sollen, steht der Prozess noch bevor. Sie hatten ebenfalls Einspruch erhoben. Eine weitere Aktivistin hatte von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht und war bereits im Vorfeld ohne Gerichtsverhandlung rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

"Letzte Generation": 19 Aktionen in SH

Die Aktion in Flensburg war die erste Aktion dieser Art in Schleswig-Holstein der "Letzten Generation". Mittlerweile gehen 19 Klimaprotest-Aktionen im Land auf das Konto der Gruppe. Viel bundesweite Aufmerksamkeit bekamen zuletzt Farb-Aktionen auf Sylt.

