Flensburg: Aktivisten der "Letzten Generation" vor Gericht Stand: 05.07.2023 15:11 Uhr Das Amtsgericht Flensburg hat gegen Aktivisten der "Letzten Generation" Strafbefehle erlassen. Der Vorwurf: Nötigung. Einige Beschuldigte haben Einspruch eingelegt. Morgen startet der Prozess.

von Severin Pehlke

Im Februar hatten sich drei Mitglieder der "Letzten Generation" auf der Schiffbrücke in Flensburg festgeklebt. Zwei weitere blockierten die Busspur. Es kam zu stundenlangen Staus in der Innenstadt. Um die Protestierenden von der Straße zu entfernen, mussten Polizisten aus Eutin (Kreis Ostholstein) anrücken, die ihre Flensburger Kollegen unterstützten. Es war die erste Aktion dieser Art in Schleswig-Holstein.

Die Staatsanwaltschaft Flensburg wirft den fünf Aktivisten Nötigung vor. Alle haben Einspruch eingelegt - bis auf eine Frau. Sie wurde bereits ohne Gerichtsverhandlung rechtskräftig zu einer Geldstrafe verurteilt. Die übrigen Beschuldigten müssen sich nun vor Gericht verantworten. Am Donnerstag beginnen die Strafverhandlungen vor dem Amtsgericht Flensburg - zunächst gegen einen der Aktivisten. Es sind zwei Verhandlungstage angesetzt. Dem 54-jährigen Mann droht eine Geldstrafe von 900 Euro, heißt es vom Gericht.

Auch zivilrechtliche Prozesse vor dem Landgericht möglich

Die "Letzte Generation" hat laut Landespolizeiamt inzwischen insgesamt 19 Aktionen in Schleswig-Holstein durchgeführt. Besonders für Aufsehen haben die Farb-Aktionen auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und Neustadt in Ostholstein gesorgt. Mitglieder besprühten eine Luxus-Boutique, einen Privatjet und eine Hotel-Bar mit Farbe. Laut Polizeidirektion Flensburg entstand bei den Aktionen ein Schaden von über einer Million Euro. Damit könnten der "Letzten Generation" weitere Prozesse bevorstehen. Denn Hotel-Betreiber Nicolas Kreis ist bereit, gegen die Aktivisten vor Gericht zu ziehen. Zivilrechtliche Klagen werden ab einem Streitwert von 5.000 Euro vor dem Landgericht Flensburg verhandelt.

