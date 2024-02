Leichtathletik: Läuferin aus SH gewinnt bei Hallenmeisterschaften Stand: 18.02.2024 16:51 Uhr Auf der 800-Meter-Strecke konnte sich die Freiluftmeisterin Alina Ammann auch in der Halle gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen.

Das Ziel war ein Podiumsplatz - und den hat Alina Ammann bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig eindeutig erreicht. Mit einer Zeit von 2:07.55 Minuten war sie die Schnellste im Finale über 800 Meter.

In der letzten Kurve setzte die 26-jährige Läuferin aus Tornesch (Kreis Pinneberg) zum Endspurt an, zog an ihren Konkurrentinnen vorbei und gewann am Ende vor Christina Hering aus München mit 2:07.87 Minuten. Dahinter folgte Tanja Spill vom LAV Uerdingen/Dormagen mit 2:07.90 Minuten auf Platz drei.

Ziel für dieses Jahr: Zwei-Minuten-Marke knacken

Ein persönliches Ziel hat die Läuferin, die für den TuS Esingen startet, am Sonntag allerdings nicht ganz erreicht: Sie will in diesem Jahr die Zwei-Minuten-Marke auf der 800-Meter-Strecke knacken.

Nah dran war Ammann im vergangenen Sommer bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel: Mit ihrer persönlichen Bestzeit von 2 Minuten, 1 Sekunde und 42 Hundertstel gewann sie in einem sensationellen Rennen. Anfang Februar beim Hallenmeeting in Erfurt konnte sie den 32 Jahre alten schleswig-holsteinischen Hallen-Landesrekord auf nun 2:04,11 Minuten verbessern. Im Dezember wurde sie zu Schleswig-Holsteins Sportlerin des Jahres gewählt.

Und noch ein anderer Schleswig-Holsteiner stand heute im Finale bei den Deutschen Hallenmeisterschaften: Finn Drümmer von der Kaltenkirchener Turnerschaft ist 7. geworden im Hochsprung mit einer Höhe von 2 Metern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.02.2024 | 16:51 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Leichtathletik