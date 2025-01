Stand: 27.01.2025 15:57 Uhr Leichtathleten aus Südholstein räumen bei Landesmeisterschaften ab

Bei den Leichtathletik-Hallenmeisterschaften sind am Wochenende (25.01 und 26.01.) 16 Landesmeistertitel nach Südholstein gegangen. Am erfolgreichsten waren Beate Kuhlwein vom SC Großhansdorf (Kreis Stormarn) und Rudolf Lüdemann vom Ahrensburger TSV (Kreis Stormarn). Die beiden konnten sich in ihren Altersklassen der 50- bis 54-Jährigen beziehungsweise der 75- bis 79-Jährigen jeweils vier Landesmeisterschaften sichern. Beate Kuhlwein war beim Sprint über 60 und 200 Meter, sowie im Hochsprung und beim Lauf über 800 Meter erfolgreich. Rudolf Lüdemann ebenfalls über 60 Meter, 200 Meter, sowie im Hoch- und im Weitsprung. Tessa Haacks vom SC Rönnau im Kreis Segeberg hat bei den unter 15-Jährigen im Fünfkampf gewonnen.

