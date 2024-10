Stand: 24.10.2024 09:30 Uhr Leck: Polizisten informieren über Schutz vor Einbrechern

Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" informieren Präventionsbeamte der Landespolizei am Freitag (25.10.) ab 13 Uhr im Edeka-Supermarkt in Leck (Kreis Nordfriesland) über den besten Schutz vor Einbrechern. Anlass ist der Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, wenn die Uhren umgestellt werden. Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit rechnet die Polizei wieder vermehrt mit Wohnungseinbrüchen. Weitere Informationsveranstaltungen zum Tag des Einbruchschutzes gibt es unter anderem am 30. Oktober im Citti-Markt in Flensburg.

