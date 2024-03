Stand: 06.03.2024 10:28 Uhr Lebensgefährtin mutmaßlich vergewaltigt: Prozess beginnt

Vor dem Lübecker Landgericht wird am Mittwoch ein mutmaßliches Sexualdelikt verhandelt, dass sich vor drei Jahren ereignet haben soll, aber erst später angezeigt wurde. Der Angeklagte soll im Juni 2021 eine Frau in seiner Wohnung im Stadtteil St. Lorenz missbraucht haben, teilte das Gericht am Montag mit. Der mutmaßliche Täter und das Opfer sollen sich zum damaligen Zeitpunkt in einer Beziehung befunden haben. Der Angeklagte sitzt laut Gericht derzeit nicht in Untersuchungshaft, sondern befindet sich auf freiem Fuß. Angesetzt sind fünf Verhandlungstage. Ein Urteil könnte am 15. April verkündet werden.

