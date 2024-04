Stand: 03.04.2024 09:36 Uhr Lauenburg: Fehlalarm löst Großeinsatz aus

Ein Fehlalarm hat einen Großeinsatz in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ausgelöst. In der Rettungsleistelle Süd war am Dienstag laut Schichtleiter ein Notruf über Handy eingegangen. Es meldete sich aber niemand. Die Leitstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter konnten das Handy orten, gingen von einem Unfall aus und schickten Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Hubschrauber in die Lütauer Chaussee. Am Ende stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Möglicherweise war jemandem das Handy auf den Boden gefallen, denn schon der Aufprall kann laut Leitstelle einen automatischen Notruf auslösen.

