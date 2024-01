Lasbek: SEK-Einsatz und Festnahme nach Streit Stand: 10.01.2024 17:45 Uhr Am Dienstagabend sind drei Menschen in einem Haus in Lasbek aneinander geraten. Aufgrund von Sprachbarrieren wandte sich ein jugendlicher Bewohner über einen Freund an die Polizei.

Das Spezialeinsatzkommando ist am Dienstag nach Lasbek im Kreis Stormarn ausgerückt. Wie die Polizei jetzt mitteilte gab es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus. Ein jugendlicher Bewohner hatte sich wegen Sprachbarrieren und zum Teil fehlender Sprachkenntnisse über einen Freund an die Polizei gewandt. "Anhand dieser Schilderung gab es Hinweise auf eine mögliche Bedrohungslage unter der Verwendung einer Waffe des 63-jährigen Hauseigentümers", so die Polizei.

Mehrere Waffen sichergestellt

Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Der 63-Jährige kam gegen 17:30 Uhr freiwillig vor das Haus und wurde dort vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige, der jugendliche Bewohner und eine 43-jährige Mieterin blieben unverletzt. In den Räumlichkeiten des Hauses wurden mehrere Waffen, unter anderem Schreckschuss- und Softairwaffen sowie ein Gewehr und eine Pistole vorgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte ist laut Polizei wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen zu den Hintergründen gehen weiter.

