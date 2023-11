Lars Eidinger: Disco und Gottesdienst in Lübeck Stand: 05.11.2023 17:26 Uhr Eindrucksvoll spielte er den stillen Gast im Kieler Tatort. Aktuell überzeugt Eidinger in der neusten Staffel der ARD-Serie "Babylon Berlin". An diesem Wochenende war der Schauspieler für zwei ganz andere Rollen nach Lübeck gekommen.

von Doreen Pelz

Als DJ kam er am Sonnabend zur Anti Disco und Abschlussparty des Kunstprojekts "Heilige Geschäfte". Der Initiator des Projekts, Christian Jankowski, hat ihn nach Lübeck eingeladen. "Wir haben uns an der Schaubühne kennengelernt. Vor ein paar Monaten hat er mir eine Nachricht geschickt, dass er ein Kunstwerk von mir in Tokio gesehen hat. Und meinte: Wir sollten mal wieder was zusammen machen. Und dann habe ich gesagt: Kommst du zum Auflegen nach Lübeck?", erzählt Jankowski. Die Partygäste waren begeistert und feierten zu dem Elektro-Pop-Hip-Hop bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags.

Aus der Kirche ausgetreten - aber als Lektor eingesprungen

Und nach wenig Schlaf wartete schon die nächste ungewohnte Rolle auf Lars Eidinger. Der Pastor der Wichern-Kirche, Christian Gauer, hatte die Chance ergriffen und gefragt ob, Eidinger als Lektor im Gottesdienst einspringt. Und der ließ sich darauf ein - las das Evangelium des Sonntags vor. Und das, obwohl der Schauspieler privat gar nicht mehr in die Kirche geht. "Früher mit meinen Eltern war ich mal Weihnachten da. Und inzwischen bin ich auch aus der Kirche ausgetreten", sagt Eidinger. "Aber das rührt mich sehr an. Die Art wie hier Leute zusammenkommen. Und es ist wie der Pfarrer gesagt hat - ein toller Austausch."

Selfies und Autogramme nach dem Gottesdienst

Viele der Besucherinnen und Besucher waren nur für den Schauspieler gekommen. Der machte jedoch keine große Show - wurde wie selbstverständlich Teil der Gemeinde. Und nach dem Gottesdienst gab es Selfies und Autogramme. Der Plan von Pastor Christian Gauer ging auf: "Das ist einfach klasse, das zieht die Leute zu uns. Das ist ja einer der Gründe, warum wir das gemacht haben. Wir wollen neue Menschen erreichen. Auch auf ungewöhnlichen Wegen."

Und Lars Eidinger? Der muss zurück nach Berlin. Proben für einen neuen Dreh stehen an. Pastor Gauer würde er am liebsten mitnehmen. Dann würde er auch öfter in den Gottesdienst gehen.

