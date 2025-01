Stand: 21.01.2025 09:15 Uhr Landstromversorgung für Schiffe in Lübeck und Fehmarn

Ende 2024 ist in Lübeck die erste Landstromanlage in Betrieb genommen worden. Drei weitere Anlagen sollen bis 2027 folgen, um den Fährverkehr nachhaltiger zu machen. Auch in Puttgarden auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) plant der Betreiber Scandlines ab 2025 eine Landstromversorgung für Fährschiffe, um Schadstoffemissionen zu reduzieren. Guido Kaschel, Bereichsleiter der Lübeck Port Authority, erklärt: "Es geht darum, die Emissionen der Schiffe im Hafen zu reduzieren. Bisher mussten Schiffe ihre Maschinen laufen lassen, um die Energieversorgung an Bord sicherzustellen. Das wollen wir in Zukunft mit der Landstromversorgung vermeiden."

