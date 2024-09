Stand: 03.09.2024 16:28 Uhr Landgericht Kiel: Fall zu Missbrauch muss neu verhandelt werden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil gegen einen 44 Jahre alten Mann, der im wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Tochter schuldig gesprochen wurde, in Teilen aufgehoben. Das Kieler Landgericht hatte den Angeklagten aus dem Kreis Segeberg Anfang Juni 2023 zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Demnach verging sich der Mann von 2019 bis 2022 in mehreren Fällen an seiner Tochter.

Der BGH in Karlsruhe folgte mit seiner Entscheidung der Revision der Staatsanwaltschaft. Die hatte im Strafmaß Rechtsfehler zum Vorteil des Angeklagten gesehen. Der Fall muss nun wieder am Kieler Landgericht aufgenommen und neu verhandelt werden. Die Revision des Angeklagten verwarf der BGH hingegen.

