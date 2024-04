Stand: 04.04.2024 13:42 Uhr Landesregierung SH plant Bürgschaften für Wärmenetze

Die Landesregierung plant, die Wärmewende in den Kommunen voranzutreiben. Dafür will sie zukünftig Bürgschaften von bis zu zwei Milliarden Euro übernehmen. Das kündigte Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) an. Um in Schleswig-Holstein 2040 vollständig klimaneutral heizen zu können, sei eine große Kraftanstrengung vieler Akteure erforderlich. Mit dem Bürgschaftsprogramm sollen die Investitionen in den Ausbau der Wärmenetze mit den nötigen Garantien versorgt werden. Das Programm soll die Kreditwürdigkeit von Investoren verbessern, die somit mehr in Wärmenetze investieren könnten.

Für die SPD im Landtag reicht das nicht aus. Nach Ansicht des energiepolitischen Sprechers Marc Timmer sind die Bürgerschaften zwar richtig, allerdings sollte das Land nicht bis zu zwei, sondern acht Milliarden Euro in die Wärmewende investieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2024 | 14:00 Uhr