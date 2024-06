Stand: 20.06.2024 20:07 Uhr Land startet Perspektiv-Kita-Programm

In Schleswig-Holstein startet ab 2025 das neue Perspektiv-Kita-Programm. Ziel ist es, frühkindliche Bildung zu verbessern und Familien gezielt zu unterstützen. An 40 Standorten werden Kitas zu Perspektiv-Kitas weiterentwickelt. Diese Kitas erhalten zusätzliches Personal und kooperieren eng mit den sogenannten Perspektiv-Schulen. Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) betonte, dass das Programm speziell Kinder in schwierigen Lebenslagen fördern solle. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hob die frühe Sprachförderung hervor und erklärte, dass Schleswig-Holstein damit bundesweit neue Wege gehe. Das Auswahlverfahren für die Perspektiv-Kitas beginnt im Oktober.

