Stand: 17.03.2025 14:58 Uhr Land investiert 85 Millionen Euro in Straßen im Norden von SH

Das Land Schleswig-Holstein investiert rund 85 Millionen Euro in Nordfriesland, Flensburg und Schleswig-Flensburg. Das hat Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) am Montag (17.03.) in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) bei der Vorstellung des Bauprogramms für 2025 mitgeteilt. Demnach stehen in diesem Jahr in der Region Baumaßnahmen für 134 Kilometer Straßen und 22 Kilometer reine Radwege auf dem Programm des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV).

Schwerpunkte: B5 und B200 bei Flensburg

Schwerpunkte seien unter anderem der Weiterbau der B5 sowie der B200 bei Flensburg. Dort soll die Fahrbahn zwischen Rude und Duburg von Juni 2025 an erneuert werden. Auch der Radweg zwischen Flensburg und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) werde im zweiten Halbjahr saniert, so Verkehrsminister Madsen. Insgesamt sei im Norden eine bessere Infrastruktur notwendig, weil hier seit mehr als 60 Jahren an den Straßen und Wegen nichts mehr getan worden sei. Auch 19 Bauwerke, wie zum Beispiel Brücken, sollen neu gebaut oder instand gesetzt werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2025 | 14:00 Uhr