Kunst-Ausstellung in Garding von Ex HSV-Profi

Mit der Ausstellung "Sunny Side Up" läuft im Kulturhaus Garding (Kreis Nordfriesland) gerade die dritte Ausstellung des Fördervereins für Kunst und Kultur in diesem Jahr. Dabei widmen sich die Künstler Ulrich Bittmann, Rudi Kargus und Andrej Pop in ihren Malereien nicht etwa sonnigen Themen, wie der Titel vermuten lässt. Viel mehr geht es bei den Werken des Ex-HSV-Spielers und des ehemaligen Arztes um kritische Themen, Dystopien und konflikthafte Emotionen.

