Stand: 04.10.2024 09:54 Uhr Kulinarik-Festival in der Flensburger Innenstadt

An 40 Orten in der Fußgängerzone bietet das Lækkerschmecker-Festival in Flensburg am Freitag und Sonnabend besonderes Essen, Workshops und Musik. Wer kommt, kann unter anderem erfahren, wie man Brot backt oder interessante Salate, Müsli, Spezialitäten Schokolade, Longdrinks sowie fermentierte Getränke herstellt und zubereitet. Das musikalische Angebot reicht vom Konzert eines Songwriter-Duos über DJ-Sets bis zum Samba-Tanz. Im ehemaligen Karstadt-Parkhaus dreht sich alles um Craft-Beer.

Am Info-Punkt am Übergang von Holm und Großer Straße können Interessierte ein Programmheft bekommen. Für einige Workshops ist eine Anmeldung erforderlich. An mehreren Orten laufen auch Filme, unter anderem über biodynamische Landwirtschaft oder die Frage, ob der Klimawandel den Kaffeeanbau bedroht.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Warenkunde