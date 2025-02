Stand: 04.02.2025 16:38 Uhr Kritik am neuen Strandparksystem in St. Peter-Ording

Mit dem kamerabasierten Parken müssen alle Autofahrer in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) ab Mitte März vor dem Strandbesuch mit ihrem Smartphone einen Parkplatz buchen. Kritik kommt von Rollstuhlfahrern. Anstatt wie früher am Kassenhäuschen nach Vorlage des Behindertenausweises einfach kostenlos durchfahren zu können, müssen sie nun an der Tourist-Info halten und sich einen QR-Code holen, um parken zu können.

Sie könnten laut Tourismuschefin Katharina Schirmbeck aber alternativ ihren Behindertenausweis fotografieren und an den Parkplatz-Betreiber schicken und dann einfahren, ohne einen extra Halt machen zu müssen. Die Tourismuszentrale bemühe sich um pragmatische Lösungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland